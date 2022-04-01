У Бучі рашисти замінували територію кондитерської фабрики, а печиво – отруїли

У місті Буча Київської області російські загарбники замінували територію кондитерської фабрики.
Про це вдень у п’ятницю, 1 квітня, інформує пресслужба Бучанської міської ради.
“Шановна громада Бучі! Дуже просимо не заходити на кондитерську фабрику «Деліція», адже рашисти замінували територію фабрики, а печиво отруїли. Пам’ятаємо про небезпеку”, – ідеться в повідомленні.
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