Прокурор Мілошевича Карла дель Понте: МКС має видати ордер на арешт Путіна

Колишня прокурорка міжнародних трибуналів ООН щодо екс-Югославії та Руанди Карла дель Понте закликала Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.
Про це вона сказала в інтерв’ю швейцарському виданню Le Temps, що вийшло 2 квітня (Понте також була генеральним прокурором Швейцарії).
Дель Понте прямо назвала Путіна “воєнним злочинцем” через вторгнення військ РФ в Україну та наголосила, що видача ордера на його арешт стане важливим сигналом того, що “слідчу роботу проведено”.
Вона також сказала, що видача такого ордера – “єдиний інструмент, який дозволяє заарештувати винного у воєнному злочині й передати його справу до Міжнародного кримінального суду”.
Водночас Карла дель Понте визнає, що підписаний ордер не обов’язково означає, що Путіна дійсно буде взято під варту.
“Якщо він залишиться в Росії, цього ніколи не станеться. Але він більше не зможе покинути свою країну, і це стане зрозумілим сигналом того, що проти нього виступають багато держав”, – сказала колишня прокурорка.
Як відомо, Карла дель Понте вела розслідування військових злочинів у Югославії та Руанді, представляла сторону обвинувачення на суді проти югославського лідера Слободана Мілошевича, який помер під час Гаазького трибуналу, а також порушення прав людини під час війни у Сирії.
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