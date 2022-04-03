Home / Війна / Прокурор Мілошевича Карла дель Понте: МКС має видати ордер на арешт Путіна

Прокурор Мілошевича Карла дель Понте: МКС має видати ордер на арешт Путіна

03/04/2022 14:13

Колишня прокурорка міжнародних трибуналів ООН щодо екс-Югославії та Руанди Карла дель Понте закликала Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Про це вона сказала в інтерв’ю швейцарському виданню Le Temps, що вийшло 2 квітня (Понте також була генеральним прокурором Швейцарії).

Дель Понте прямо назвала Путіна “воєнним злочинцем” через вторгнення військ РФ в Україну та наголосила, що видача ордера на його арешт стане важливим сигналом того, що “слідчу роботу проведено”.

Вона також сказала, що видача такого ордера – “єдиний інструмент, який дозволяє заарештувати винного у воєнному злочині й передати його справу до Міжнародного кримінального суду”.

Водночас Карла дель Понте визнає, що підписаний ордер не обов’язково означає, що Путіна дійсно буде взято під варту.

“Якщо він залишиться в Росії, цього ніколи не станеться. Але він більше не зможе покинути свою країну, і це стане зрозумілим сигналом того, що проти нього виступають багато держав”, – сказала колишня прокурорка.

Як відомо, Карла дель Понте вела розслідування військових злочинів у Югославії та Руанді, представляла сторону обвинувачення на суді проти югославського лідера Слободана Мілошевича, який помер під час Гаазького трибуналу, а також порушення прав людини під час війни у Сирії.

Читайте також:
Британський військовик: Путіна потрібно вбити, як бен Ладена

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президент нагородив орденом загиблого журналіста Левіна

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом “За мужність” загиблого фотожурналіста Макса Левіна. Указ №208/2022 з цього приводу оприлюднений на сайті глави держави 3 квітня. “За особисту мужність і самовіддані дії,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse