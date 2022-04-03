Прокурор Мілошевича Карла дель Понте: МКС має видати ордер на арешт Путіна

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Колишня прокурорка міжнародних трибуналів ООН щодо екс-Югославії та Руанди Карла дель Понте закликала Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Про це вона сказала в інтерв’ю швейцарському виданню Le Temps, що вийшло 2 квітня (Понте також була генеральним прокурором Швейцарії).

Дель Понте прямо назвала Путіна “воєнним злочинцем” через вторгнення військ РФ в Україну та наголосила, що видача ордера на його арешт стане важливим сигналом того, що “слідчу роботу проведено”.

Вона також сказала, що видача такого ордера – “єдиний інструмент, який дозволяє заарештувати винного у воєнному злочині й передати його справу до Міжнародного кримінального суду”.

Водночас Карла дель Понте визнає, що підписаний ордер не обов’язково означає, що Путіна дійсно буде взято під варту.

“Якщо він залишиться в Росії, цього ніколи не станеться. Але він більше не зможе покинути свою країну, і це стане зрозумілим сигналом того, що проти нього виступають багато держав”, – сказала колишня прокурорка.

Як відомо, Карла дель Понте вела розслідування військових злочинів у Югославії та Руанді, представляла сторону обвинувачення на суді проти югославського лідера Слободана Мілошевича, який помер під час Гаазького трибуналу, а також порушення прав людини під час війни у Сирії.

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