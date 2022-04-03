Відповідальність окупантів: Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів

Загиблі цивільні мешканці на вулицях Бучі

Президент Володимир Зеленський заявив про створення “спеціального механізму правосуддя” для притягнення до відповідальності за воєнні злочини проти України, а також анонсував Книгу катів.

Як передає “Новинарня“, про це він сказав у вечірньому зверненні в неділю, 3 квітня, коментуючи “те, що відкрилося в Бучі та інших наших містах, звідки вигнали окупантів: сотні вбитих людей, закатованих, розстріляних мирних людей; тіла на вулицях; замінована територія, заміновані навіть тіла убитих”.

“Я ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів. Цей механізм допоможе Україні та світу притягнути до конкретної відповідальності осіб, які розв’язали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей”, – заявив Зеленський.

“Міністерство закордонних справ, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Служба безпеки, розвідка та інші структури згідно зі своєю компетенцією повинні спрямувати всі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно”, – зазначив глава держави.

Він закликав усіх наших громадян та друзів України у світі, які можуть долучитися до цієї роботи й допомогти встановленню справедливості, зробити це.

Зеленський заявив: “Світ уже бачив багато воєнних злочинів. У різні часи. На різних континентах. Але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі. Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів (президент сказав – “палачів” – “Н”), буде знайдений і покараний”.

Нагадаємо,

районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.

Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.

У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

Читайте також:

“Нова Сребрениця”: у звільнених від росіян містах і селах Київщини виявлено десятки тіл закатованих мирних мешканців

#BuchaMassacre: Голова Євроради шокований звірствами росіян, анонсує суди і нові санкції

Катівня в Бучі: полонених цивільних у підвалі зв’язували, ставили на коліна й розстрілювали. ВІДЕО

Світ побачив звірства російських окупантів – попереду міжнародний трибунал