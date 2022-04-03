Катівня в Бучі: полонених цивільних у підвалі зв’язували, ставили на коліна й розстрілювали. ВІДЕО

У місті Буча на Київщині в період її окупації росіяни влаштували катівню, де вбивали місцевих жителів, захоплених у полон.
Ще один страшний прояв Бучанської різанини показаний у відеосюжеті Військового телебачення України, який оприлюднено 3 квітня.
Як можна побачити на відео, в підвалі одного з будинків Бучі російські військові влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч – катівню, де вони розстрілювали полонених цивільних.
Їм зв’язували руки, ставили навколішки обличчям до стіни і вбивали пострілами.
На тілах, яких показано близько десяти, видно сліди крові.
При цьому в убитих людей можна побачити білі пов’язку – відзнаку, яку окупанти змушували носити цивільних, щоб бачити їхню непричетність до ЗСУ та лояльність до російських військ, котрі мають такий самий знак відмінності.
Нагадаємо, районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву Бучанська різанина.
Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!
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