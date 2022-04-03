BuchaMassacre: Голова Євроради шокований звірствами росіян, анонсує суди і нові санкції

Убиті росіянами мешканці Бучі на вулицях

Президент Європейської ради Шарль Мішель анонсував підтримку українцям та нові санкції Євросоюзу проти РФ за шокуючі воєнні злочини, скоєні російською армією на Київщині.

Про це він написав у твіттері після того, як побачив фото закатованих українців на вулицях Бучі.

“Я шокований вражаючими світлинами що свідчать про звірства, скоєні російською армією у звільнених районах Київщини”, – написав Мішель, додавши до твіту хештег “Бучанська різанина” (#BuchaMassacre).

Голова Євроради вважає, що ці докази воєнних злочинів мають бути використані в суді.

“Євросоюз допомагає Україні та неурядовим організаціям збирати необхідні докази для переслідування [винних] у міжнародних судах. Будуть нові санкції та нова підтримка. Слава Україні!” – додав він.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts. Further EU sanctions & support are on their way. Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Варто зазначити, що провідні світові видання на перших шпальних пишуть про злочини росіян під Києвом. У фокусі журналістів опинилася Буча, де була знайдена братська могила з цивільними та безліч тіл убитих мирних мешканців на вулицях і дорогах у Бучанському районі.

Читайте також:

“Нова Сребрениця”: у звільнених від росіян містах і селах Київщини виявлено десятки тіл закатованих мирних мешканців