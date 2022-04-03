BuchaMassacre: Голова Євроради шокований звірствами росіян, анонсує суди і нові санкції

Президент Європейської ради Шарль Мішель анонсував підтримку українцям та нові санкції Євросоюзу проти РФ за шокуючі воєнні злочини, скоєні російською армією на Київщині.
Про це він написав у твіттері після того, як побачив фото закатованих українців на вулицях Бучі.
“Я шокований вражаючими світлинами що свідчать про звірства, скоєні російською армією у звільнених районах Київщини”, – написав Мішель, додавши до твіту хештег “Бучанська різанина” (#BuchaMassacre).
Голова Євроради вважає, що ці докази воєнних злочинів мають бути використані в суді.
“Євросоюз допомагає Україні та неурядовим організаціям збирати необхідні докази для переслідування [винних] у міжнародних судах. Будуть нові санкції та нова підтримка. Слава Україні!” – додав він.
Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre
EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.
Further EU sanctions & support are on their way.
Слава Україні!
— Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022
Варто зазначити, що провідні світові видання на перших шпальних пишуть про злочини росіян під Києвом. У фокусі журналістів опинилася Буча, де була знайдена братська могила з цивільними та безліч тіл убитих мирних мешканців на вулицях і дорогах у Бучанському районі.
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