BuchaMassacre: Голова Євроради шокований звірствами росіян, анонсує суди і нові санкції

Президент Європейської ради Шарль Мішель анонсував підтримку українцям та нові санкції Євросоюзу проти РФ за шокуючі воєнні злочини, скоєні російською армією на Київщині.

Про це він написав у твіттері після того, як побачив фото закатованих українців на вулицях Бучі.

“Я шокований вражаючими світлинами що свідчать про звірства, скоєні російською армією у звільнених районах Київщини”, – написав Мішель, додавши до твіту хештег “Бучанська різанина” (#BuchaMassacre).

Голова Євроради вважає, що ці докази воєнних злочинів мають бути використані в суді.

“Євросоюз допомагає Україні та неурядовим організаціям збирати необхідні докази для переслідування [винних] у міжнародних судах. Будуть нові санкції та нова підтримка. Слава Україні!” – додав він.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre

EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.

Further EU sanctions & support are on their way.

Слава Україні!

— Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022