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#BuchaMassacre: Голова Євроради шокований звірствами росіян, анонсує суди і нові санкції

03/04/2022 14:41

Президент Європейської ради Шарль Мішель анонсував підтримку українцям та нові санкції Євросоюзу проти РФ за шокуючі воєнні злочини, скоєні російською армією на Київщині.

Про це він написав у твіттері після того, як побачив фото закатованих українців на вулицях Бучі.

“Я шокований вражаючими світлинами що свідчать про звірства, скоєні російською армією у звільнених районах Київщини”, – написав Мішель, додавши до твіту хештег “Бучанська різанина” (#BuchaMassacre).

Голова Євроради вважає, що ці докази воєнних злочинів мають бути використані в суді.

“Євросоюз допомагає Україні та неурядовим організаціям збирати необхідні докази для переслідування [винних] у міжнародних судах. Будуть нові санкції та нова підтримка. Слава Україні!” – додав він.

Варто зазначити, що провідні світові видання на перших шпальних пишуть про злочини росіян під Києвом. У фокусі журналістів опинилася Буча, де була знайдена братська могила з цивільними та безліч тіл убитих мирних мешканців на вулицях і дорогах у Бучанському районі.

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