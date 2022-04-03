Світ побачив звірства російських окупантів – попереду міжнародний трибунал

На вулиці Бучі. Фото: Vadim Ghirda

Російські військові вчинили звірства у містах і селах під Києвом, і Україна має звернутися до міжнародного суду, щоб усі загарбники відповіли за свої злочини.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ, екснардеп Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, жахіття, які відбувалися під Києвом – це справжній фашизм.

“Понад 250 людей поховано у братських могилах. Це розстріли мирного населення. Вбивали всіх. На міжнародному рівні ми повинні діяти вже зараз та подавати до суду. Те, що відбувалося у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Мотижині, всій Київщині – це насправді велика Сребрениця, де російські подонки відстрілювали мирних людей. Це справжній фашизм, коли старості села Мотижин зв’язали руки за спиною та стріляли у потилицю. Це те, що ми пам’ятаємо про звірства фашизму у 1941-1945 роках. Це зараз повторили росіяни, і це лише на тих територіях, які ми вже звільнили. Страшно уявити, що відбувається в інших місцях”, – сказав Денисенко.

Водночас він переконаний, що слід розмежовувати мирні переговори з РФ і притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

“Це один з найболючіших моментів. Тому що багато хто скаже, що переговори не потрібно вести до кінця. Ми все ж змушені вести переговори, тому що будь-яка війна завершується ними. Переговори – це одне, а міжнародний трибунал – це інше. Це дві речі, які ми все одно повинні зробити. Потрібно завершити цю війну міжнародним трибуналом проти Росії. Адже все, що робили тут, у Маріуполі, Харкові – це пряма вказівка Володимира Путіна”, – заявив Вадим Денисенко.

Своєю чергою ексміністр закордонних справ, дипломат Павло Клімкін вважає, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити Росію з Ради з прав людини або саморозпуститися.

“Після фото зі звільненої Бучі, які обійшли світ, в ООН є тільки два шляхи. Перший – негайно виключити Росію з Ради з прав людини. Таку саму вимогу маємо спрямувати до Міжнародного суду в Гаазі. Другий – саморозпуститися як організація, що остаточно втратила моральну, навіть не політичну, основу для своєї діяльності”, – написав Клімкін у фейсбуці.

У цьому контексті він нагадав, що у 1939 році СРСР виключили з Ліги націй за напад на Фінляндію. “Настав час повторити історію. Якщо це не вдасться, її можна розпускати: підтримка злочинців – це теж злочин, і ООН має понести за це відповідальність”, – переконаний ексміністр.

Тим часом відомий український телеведучий Дмитро Комаров показав відео зі звільненої Бучі. За його словами, побачене збігається з оповідями: рашисти знищували переважно чоловіче населення віком від 18 до 60 років.

Крім того, в Міноборони повідомили і про виявлені мертві жіночі тіла на дорозі неподалік.

Наразі мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що в Бучі виявили братську могилу на 280 людей, які були розстріляні рашистами. Але на вулицях лежать же десятки чи сотні тіл. Генпрокурор Ірина Венедіктова ввечері 3 квітня заявила, що зі звільненої території вивезли для процесуальних дій 410 тіл.

Міністерство закордонних справ Великої Британії зазначило, що країна вже збирає докази для Міжнародного кримінального суду за фактами знущання з мирного населення у Бучі та інших містах України.

Міністр Ліз Трасс заявила: “Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидними”.

За словами Трасс, Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази і підтримати розслідування воєнних злочинів міжнародним кримінальним судом.

“Винні будуть притягнуті до відповідальності”, – запевнила міністерка закордонних справ Сполученого Королівства.

Відреагував на Бучанську трагедію і президент Володимир Зеленський:

Нагадаємо,

районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.

Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.

У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

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