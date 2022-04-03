Зі звільненої території Київщини вивезли вже 410 тіл. Це не привід для “селфі”, – Венедіктова

Із визволеної від російських загарбників території Київської області вивезли вже понад 400 трупів цивільних.

Про це надвечір у неділю, 3 квітня, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

“З території Київщини наразі вивезено 410 тіл убитих мирних мешканців. За 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями”, – заявила генпрокурор у фейсбуці.

“Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних, і в міжнародних судах”, – наголосила Венедіктова.

Зі слів глави ОГП, вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працюють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполіції. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі. Для проведення першочергових слідчих дій на території тільки Бучанського району зараз залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області.

Вона додала, що в бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.

“Люди налякані, втомлені і замордовані, вони пережили жах. Для цього теж потрібен час і професійний підхід, щоб зафіксувати все правильно і не втратити шансу знайти і покарати винних”, – наголосила глава ОГП.

Генпрокурор заявила: закатована Київщина — не маршрут для “політичного туризму”, а місце злочину.

“Там вже починають вишиковуватись черги нібито охочих допомогти правоохоронцям документувати злочини, а насправді – заселфитись на місці трагедії. Для всіх “помічників” повторю – це місце злочину, де мають працювати лише професіонали, щоб не порушити обставин, зібрати весь справді необхідний матеріал за міжнародними стандартами. А ще – там досі небезпечно, велика частина території умисно замінована ворогом, багато боєприпасів не здетонували”, – додала Венедіктова.

Нагадаємо, районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.

Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву Бучанська різанина.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

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