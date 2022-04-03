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На Харківщині “неіснуюча” ППО ЗСУ збила російський бомбардувальник Су-34. ВІДЕО

03/04/2022 12:03

Протиповітряна оборона ЗСУ в Ізюмському районі Харківської області збила російський військовий літак, тривають пошуки його екіпажу.

Подія сталася вранці в неділю, 3 квітня.

Як передає “Новинарня“, збиття літака підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

“Маємо гарні новини. Зранку було збито ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Є дані радіоперехвату”, – сказав Ігнат.

Відео (увага, ненормативна лексика):

Крім того, Ігнат підтвердив збиття на Одещині двох крилатих ракет рашистів.

“Зранку на Південному напрямку збито ще дві крилаті ракети, про це є повідомлення Повітряного командування “Південь, – сказав він і додав: – Відтак ми бачимо, що після двох днів відносного затишшя противник нарощує активність на цьому напрямку”.

Юрій Ігнат також укотре спростував повідомлення російської пропаганди про те, нібито “Повітряні сили ЗСУ знищено”. Він нагадав, що ПС ЗСУ натомість знищили понад 140 ворожих літаків і понад 130 – гелікоптерів.

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