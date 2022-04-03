ПС ЗСУ уразили вісім цілей ворога за добу

За добу 2 квітня Повітряні сили ЗС України уразили вісім ворожих цілей.
Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ, а також у зведенні пресслужби ПС.
У повідомленні сказано: “2 квітня 2022 року Повітряні Сили Збройних Сил України знищили 8 повітряних цілей російських окупантів:
За даними ГШ, авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати удари по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.
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