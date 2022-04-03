Уже 18 тисяч “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

Уражена силами оборони України російська маловисотна РЛС виявлення та ураження 9С36М ЗРК "Бук-М3"

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 11-ту годину ранку 3 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 18000 (+200),

танків – 644 (+13),

бойових броньованих машин – 1830 (+54),

артилерійських систем – 325 (+8),

РСЗВ – 105 (+5),

засобів ППО – 54,

літаків – 143,

гелікоптерів – 134,

автомобільної техніки – 1249 (+13),

кораблів /катерів – 7,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 (+2),

спеціальної техніки – 24,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 2 квітня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Як уточнив у коментарі “Новинарні” начальник управління зв’язків з громадськістю ЗС України полковник Богдан Сеник, у розділі “особовий склад” ідеться саме про “безповоротні втрати” росіян – їхніх “двохсотих”, тобто вбитих (без урахування полонених та/або поранених).

Нагадаємо, раніше ГШ повідомляв про те, що Повітряні сили уразили вісім цілей ворога за добу.

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