Уже 18 тисяч “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 11-ту годину ранку 3 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:
(У дужках – зміни порівняно з ранком 2 квітня).
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
Як уточнив у коментарі “Новинарні” начальник управління зв’язків з громадськістю ЗС України полковник Богдан Сеник, у розділі “особовий склад” ідеться саме про “безповоротні втрати” росіян – їхніх “двохсотих”, тобто вбитих (без урахування полонених та/або поранених).
Нагадаємо, раніше ГШ повідомляв про те, що Повітряні сили уразили вісім цілей ворога за добу.
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