Генштаб оновив дані щодо втрат росіян за війну

Генеральний штаб ЗСУ повідомив нові дані про втрати російських військ з початку повномасштабної агресії.

Статистика оприлюднена близько 11-ї години ранку 2 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 17800 осіб (+100),

танків ‒ 631 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 1776 (+25),

артилерійських систем – 317 (+1),

РСЗВ ‒ 100 (+4),

засоби ППО ‒ 54,

літаків – 143,

гелікоптерів – 134 (+3),

автомобільної техніки – 1236 (+16),

кораблів /катерів ‒ 7,

цистерн із ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 87 (+2),

спеціальної техніки ‒ 24,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 1 квітня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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