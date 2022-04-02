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Генштаб оновив дані щодо втрат росіян за війну

02/04/2022 11:27

Генеральний штаб ЗСУ повідомив нові дані про втрати російських військ з початку повномасштабної агресії.

Статистика оприлюднена близько 11-ї години ранку 2 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 17800 осіб (+100),
  • танків ‒ 631 (+6),
  • бойових броньованих машин  ‒ 1776 (+25),
  • артилерійських систем – 317 (+1),
  • РСЗВ ‒ 100 (+4),
  • засоби ППО ‒ 54,
  • літаків – 143,
  • гелікоптерів – 134 (+3),
  • автомобільної техніки – 1236 (+16),
  • кораблів /катерів ‒ 7,
  • цистерн із ПММ ‒ 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 87 (+2),
  • спеціальної техніки ‒ 24,
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 1 квітня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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