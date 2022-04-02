Генштаб оновив дані щодо втрат росіян за війну

Генеральний штаб ЗСУ повідомив нові дані про втрати російських військ з початку повномасштабної агресії.
Статистика оприлюднена близько 11-ї години ранку 2 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:
(У дужках – зміни порівняно з ранком 1 квітня).
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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