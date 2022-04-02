Унікальний випадок: 95-та бригада ДШВ збила два ворожі вертольоти одним пострілом ПТРК “Корсар”

Кадр відео

Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ на Харківщині одним ударом змогли збити два російські військові гелікоптери за допомогою українського ПТРК “Корсар”, що є унікальним випадком бойової роботи.

Як передає “Новинарня“, про успішний бій стало відомо в суботу, 2 квітня, з повідомлення пресслужби Командування ДШВ. Сама атака сталася напередодні, 1 квітня.

“…Учора, за підтвердженнями даними, військовослужбовцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ було збито два транспортно-бойових вертольоти Мі-8 ЗС Російської Федерації. Вертольоти були знищені в районі Харківщини розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу “Корсар”. Це, по суті, перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль!” – ідеться в повідомленні на ФБ-сторінці ДШВ.

У Командуванні ДШВ пояснили, як вдалося збити два гелікоптери одним “Корсаром”: “Після ураження ракетою некерований повітряний противник, завалившись набік при падінні, зіштовхнувся зі своїм же гвинтокрилом, що летів позаду”.

Десантники поширили відео, на якому палають обидва вертольоти противника після “приземлення”.

“Ми пишаємося майстерністю, військовим успіхом та професіоналізмом наших десантників! Смерть російським окупантам! Слава ДШВ!” – заявила служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ.

Читайте також:

“Це мистецтво”: ЗСУ із 120-мм міномета влучили в російський танк на ходу. ВІДЕО

“Азов” показав відео знищення російського катера проєкту “Раптор”

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 38 – 02.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ