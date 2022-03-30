“Це мистецтво”: ЗСУ із 120-мм міномета влучили в російський танк на ходу. ВІДЕО

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Українські військові відпрацювали пряме влучання у танк на ходу зі 120-мм міномета.

Про це у середу, 30 березня, повідомили у Фонді “Повернись живим”.

“Приємно бачити, як устаткування, яке команда «Повернись живим» передає фронтовим підрозділам, приносить відчутний результат й допомагає нашим захисникам бити російського агресора, завдавати йому відчутних ударів. Нещодавно Фонд забезпечив воїнів з підрозділу К2 54 ОМБр транспортом та дронами, і ось наслідок — пряме влучання у танк на ходу зі 120-мм міномета! Ворожа техніка палає, а окупанти рятуються втечею (поки можуть)”, – йдеться в повідомленні фонду.

Керівник військового відділу фонду “Повернись живим” Андрій Римарук називає таке результативне відпрацювання наших військових мистецтвом.

“Влучити 120-ою міною в танк на ходу – це мистецтво! К2 – це краща команда військових, польових митців. Скоріше мисливців і найкращих учнів інструкторських напрямків фонду”, – написав Андрій на ФБ.

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