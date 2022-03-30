“Мангал” не поміг: 128-ма бригада показала знищення “джавеліном” “захищеного” танка Т-72Б3

128-ма бригада ЗС України наочно показала, що решітки-“мангали”, приварені згори російських танків, не рятують їх від українських “джавелінів”.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби підрозділу в середу, 30 березня.

“Бойовий танк Т-72 росармії знищений вщент штурмовиками 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Від ракетного удару з переносного протитанкового комплексу Javelin не врятував ні активний захист, ні так званий «мангал» (наварені зверху ґрати).

Після ураження ракетою в танку здетонував боєкомплект, внаслідок чого його башту зірвало. Екіпаж (троє ворогів) знищений без можливості ідентифікації”, – заявили закарпатці.

Як можна побачити, знищений танк – моделі Т-72Б3.

Зазначається, що з боку 128-ї бригади загиблих чи поранених немає.

“Сама наявність у ЗСУ сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin чи NLAW викликає в росіян паніку. У разі влучання ракети в танк, БТР, БМП чи іншу броньовану техніку в екіпажу й десанту немає жодних шансів вижити. Останні фото – яскравий цьому доказ”, – зазначили в 128 огшбр.

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