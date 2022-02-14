СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4525700 +24518
Летальні випадки:
102808 +140
Одужали:
3779057 +8288
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19034214 (+40553). Оновлено: 08:10 12.02.2022
Home / Війна / Американська і британська протитанкова зброя вже на передових позиціях ЗСУ на Донбасі, – Бутусов

Американська і британська протитанкова зброя вже на передових позиціях ЗСУ на Донбасі, – Бутусов

14/02/2022 06:27

Всі бригади і батальйони ЗСУ на першій лінії оборони на Донбасі отримали комплекти сучасного піхотного озброєння – протитанкові ракетні комплекси “Джавелін”, “Стугна”, “Корсар”, протитанкові гранатомети NLAW, гранатомети з вакуумною бойовою частиною М141.

Про це на тлі зростання загрози російського масштабного вторгнення повідомив журналіст Юрій Бутусов.

При цьому “ризик локальних бойових дій високий саме на Донбасі”.

Журналіст зазначив, що нова зброя вже “безпосередньо на позиціях”.

“Сучасна керована зброя є на кожному вузлі оборони, а також у складі мобільних протитанкових груп у тактичному резерві. При цьому значно збільшено кількість протитанкових засобів радянських зразків у бойових порядках”, – написав Бутусов у фейсбуці в неділю, 13 лютого.

За його даними, розосередження сучасного озброєння унеможливлює його знищення ударами по арсеналах.

“Танки російських корпусів на Донбасі та сучасні Т-72Б3М 150-ї мотострілецької дивізії [ЗС РФ] ніякі “мангали” на баштах не врятують. На будь-якому напрямку у разі наступу російська бронетехніка зустріне опір, серйозні втрати для противника неминучі”, – наголосив журналіст.

Як відомо, багато сотень протитанкових комплексів Javelin та гранати М141М141 Україні останнім часом надали США, гранатомети NLAW – Велика Британія.

Читайте також:
“Welcome to hell!” Міністр оборони і Головнокомандувач видали заяву на тлі загрози нападу росіян

Унікальних переглядів: 58
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Розмова Байдена із Зеленським: США запевнили в швидкій реакції на напад РФ

Президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ. Про це йшлося в телефонній розмові двох лідерів, яка відбулася...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse