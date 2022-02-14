Американська і британська протитанкова зброя вже на передових позиціях ЗСУ на Донбасі, – Бутусов

гранатомет Nlaw в руках військового ЗС України

Всі бригади і батальйони ЗСУ на першій лінії оборони на Донбасі отримали комплекти сучасного піхотного озброєння – протитанкові ракетні комплекси “Джавелін”, “Стугна”, “Корсар”, протитанкові гранатомети NLAW, гранатомети з вакуумною бойовою частиною М141.

Про це на тлі зростання загрози російського масштабного вторгнення повідомив журналіст Юрій Бутусов.

При цьому “ризик локальних бойових дій високий саме на Донбасі”.

Журналіст зазначив, що нова зброя вже “безпосередньо на позиціях”.

“Сучасна керована зброя є на кожному вузлі оборони, а також у складі мобільних протитанкових груп у тактичному резерві. При цьому значно збільшено кількість протитанкових засобів радянських зразків у бойових порядках”, – написав Бутусов у фейсбуці в неділю, 13 лютого.

За його даними, розосередження сучасного озброєння унеможливлює його знищення ударами по арсеналах.

“Танки російських корпусів на Донбасі та сучасні Т-72Б3М 150-ї мотострілецької дивізії [ЗС РФ] ніякі “мангали” на баштах не врятують. На будь-якому напрямку у разі наступу російська бронетехніка зустріне опір, серйозні втрати для противника неминучі”, – наголосив журналіст.

Як відомо, багато сотень протитанкових комплексів Javelin та гранати М141М141 Україні останнім часом надали США, гранатомети NLAW – Велика Британія.

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