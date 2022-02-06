“Потужніший, ніж 82 мм міна”: ВІДЕО стрільб із гранатомета М141

У Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершується остання фаза навчально-бойового курсу стрільб із гранатомета М-141.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.
“На базі 184-го Навчального центру НАСВ військові продовжують опановувати новий гранатомет – M141 або SMAW-D.
Протягом двох днів американські військові провели для українських інструкторів теоретичні та практичні заняття з поводження з гранатометом SMAW-D. Сьогодні відбудеться завершальна фаза курсу — навчально-бойові стрільби з М-141″, — повідомили в Генштабі у неділю, 6 лютого.
Військовослужбовці зазначають, що М-141 простий у використанні, проте має низку особливостей, на які необхідно зважати підчас експлуатації.
“На відміну від РПГ-22, новий зразок після розгортання можна повернути в початкове положення, якщо необхідність у пострілі зникла. А потужність вибуху М-141 сильніша, ніж 82-мм міна”, — наголошують у Збройних силах.
Читайте також:
Військові показали практичні стрільби з американських гранатометів M141. ФОТО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!