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Військові показали практичні стрільби з американських гранатометів M141. ФОТО

04/02/2022 17:12

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Пера Сагайдачного відбувся завершальний етап підготовки інструкторів гранатомета M141 Bunker Defeat Munition – практичні стрільби з цієї зброї.

Про це в п’ятницю, 4 лютого, повідомляє АрміяInform.

Армійці не лише вражали мішені, а й показали тактичні дії пар при підтримці БТР-4.

Як розповів заступник начальника управління доктрин та індивідуальної підготовки Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Андрій Бестюк, особливістю підготовки особового складу стала те, що вона була організована і проведена у дуже короткі терміни.

Також офіцерам 184-го Навчального центру під час навчання вдалося поєднати умови виконання вправ із цієї зброї з тактикою дій Збройних сил України. Це максимально забезпечило адаптацію наших військових до іноземних зразків озброєння.

“Військові стріляли вперше і їхні хороші результати показали, що навіть за такий короткий проміжок часу можна навчити людей. Дякую нашим партнерам, які не тільки надали цю зброю, але й допомогли з підготовкою українських військовослужбовців. І особливі слова вдячності офіцерам 184-го Навчального центру, які забезпечили максимально сприятливі умови для навчання та змогли підготувати ту необхідну кількість інструкторів, яка нам на сьогодні дуже потрібна”, – додав полковник Бестюк.

Ці інструктори згодом будуть здійснювати аналогічну підготовку в інших навчальних центрах, своїх бойових підрозділах та у вищих військових навчальних закладах.

Слухач курсів подякували військовослужбовцям США з військово-тренувальної місії “Об’єднана багатонаціональна група з підготовки — Україна” (JMTG-U) за допомогу та тренування.

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