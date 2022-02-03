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США передали Україні 40-мм гранатомети Mk19

03/02/2022 21:45

У рамках безпекової допомоги Сполучені Штати Америки передали Україні 40-мм автоматичні гранатомети Mk19.

Про це в четвер, 3 лютого, інформує сайт Ukrainian military pages.

Зазначається, що частину вантажу четвертого літака, який прибув із США 28 січня “втаємничили і обмотали транспортувальну тару у непрозору чорну плівку та закрили усе маркування”.

“У соцмережах звернули увагу на ідентифікаційний код NSN 1010-01-490-9697, який можна роздивитись на одній з “чорних палет”, – йдеться в повідомленні.

Відповідно до класифікатора предметів постачання НАТО, код NSN 1010-01-490-9697 відповідає такому предмету постачання як Machine Gun, 40mm, MK19 Mod III.

Класифікатор вже запроваджений в Міністерстві оборони України під найменуванням “Єдиний класифікатор предметів постачання”.

За кількістю “чорних палет” на фото, зроблених під час завантаженні літака, які були оприлюднені американськими військовими, можна зробити висновок, що лише 28 січня до України було доставлено декілька сотень гранатометів Mark 19.

Довідково

Mk 19 (Mark 19) – американський автоматичний станковий гранатомет зі стрічковим живленням. Призначений для ураження живої сили противника, що перебуває на відкритій місцевості, а також у легких укриттях; неброньованої та легкоброньованої техніки.

Лабораторія озброєнь ВМС США створила зразок автоматичного гранатомета під боєприпаси 40×53 мм у 1967 році. Влітку 1968 року перші серійні гранатомети стали поступати на озброєння американської армії. Відтоді зброя зазнала кількох модифікацій.

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