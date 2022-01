В Україну прибув четвертий літак з допомогою від США: що на борту

Четвертий за рахунком літак доставив партію боєприпасів до України в рамках військово-технічної допомоги з боку США.

Про це увечері в п’ятницю, 28 січня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Цього разу четверта “пташка” доставила до України 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо на наступні літаки зі США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України”, – написав Резніков у Twitter.

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next 🇺🇸 planes with military-technical assistance to strengthen 🇺🇦 defense capabilities! 🇺🇦🤝🇺🇸@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022