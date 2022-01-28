Україна має отримати від США всього 45 літаків з озброєнням, – ЗМІ

У Міністерстві оборони анонсували передачу Сполученими Штатами Америки військової допомоги до 45 літако-рейсів. Наразі ж Україна вже отримала чотири такі літаки від американської сторони.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна “На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники”, котрий опублікований в п’ятницю, 28 січня.
“Розпочалось постачання додаткової матеріально-технічної допомоги від США (на суму 200 млн доларів) з орієнтовним обсягом до 45 літако-рейсів”, – розповіли виданню в Міноборони.
За даними джерела, зазначена допомога включає засоби оборонного характеру:
“Урядами Балтійських держав (Естонії, Латвії, Литви) та Республіки Польща ухвалені рішення щодо надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році”, – зазначають у відомстві.
Там додають, що така ж можливість розглядається керівництвом інших європейських держав, а саме: Албанії, Королівства Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки.
Наразі ж у Міноборони та ЗСУ триває опрацювання потреб та зазначених пропозицій держав-партнерів.
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