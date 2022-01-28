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Україна має отримати від США всього 45 літаків з озброєнням, – ЗМІ

28/01/2022 16:48

У Міністерстві оборони анонсували передачу Сполученими Штатами Америки військової допомоги до 45 літако-рейсів. Наразі ж Україна вже отримала чотири такі літаки від американської сторони.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна “На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники”, котрий опублікований в п’ятницю, 28 січня.

“Розпочалось постачання додаткової матеріально-технічної допомоги від США (на суму 200 млн доларів) з орієнтовним обсягом до 45 літако-рейсів”, – розповіли виданню в Міноборони.

За даними джерела, зазначена допомога включає засоби оборонного характеру:

  • боєприпаси;
  • засоби контрбатарейної боротьби;
  • протитанкові засоби;
  • стрілецьке озброєння тощо.

“Урядами Балтійських держав (Естонії, Латвії, Литви) та Республіки Польща ухвалені рішення щодо надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році”, – зазначають у відомстві.

Там додають, що така ж можливість розглядається керівництвом інших європейських держав, а саме: Албанії, Королівства Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки.

Наразі ж у Міноборони та ЗСУ триває опрацювання потреб та зазначених пропозицій держав-партнерів.

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