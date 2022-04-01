Плюс 200 окупантів: Генштаб оновив дані щодо втрат РФ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських окупаційних військ з початку великої війни.

Про це опівдні в п’ятницю, 1 квітня, інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 17 700 (+200),

(+200), танків ‒ 625 (+11),

бойових броньованих машин ‒ 1 751 (+16),

артилерійських систем – 316,

РСЗВ – 96,

засобів ППО – 54,

літаків – 143 (+8),

гелікоптерів – 131,

автомобільної техніки – 1 220 (+19),

кораблів /катерів – 7,

цистерн із ПММ – 76 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 (+2),

спеціальної техніки – 24 (+2),

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 31 березня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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