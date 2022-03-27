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Через розгром у Тростянці застрелився комполку Кантермировської дивізії РФ, а командувача армії звільнили, – розвідка

27/03/2022 18:53

Через розгром російських військ у Тростянці Сумської області застрелився командир 13-го танкового полку, який входить до складу Кантермировської дивізії, а також було знято з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ.

Про це 27 березня повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ з посиланням на ГУР Міноборони.

“Стали відомі наслідки звільнення українськими військовими Тростянця на Сумщині і розгрому Кантемирівської танкової дивізії.

Вчора ввечері в Головному управлінні розвідки повідомили, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії.

Отже, 13-й номер полку виявився для російського офіцера нещасливим. Так само, як номер 200 для окремої мотострілецької бригади росіян, яку холодноярці розбили і частково “задвухсотили” на харківському напрямку.

Також командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя було знято з посади. До 1-ї танкової армії входить сумнозвісна “елітна” Кантемирівська дивізія”, – заявляють в Сухопутних військах ЗСУ.

Зазначається, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну.

У Сухопутних військах не виключили, що втеча російської армії з Тростянця стала останньою краплею, і далі російській верхівці вже неможливо було закривати очі на погане управління військами.

Як інформувала “Новинарня“, 26 березня українські війська повідомили, що звільнили місто Тростянець Сумської області, яке з початку місяця утримувала “еліта” російських сухопутних військ – Кантемировську танкова дивізія.

Водночас нагадаємо, що Головне управління розвідки МО України ще вранці 26 березня повідомляло: “За наявної інформації, командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії РФ застрелився“.

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