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93-тя бригада ЗСУ звільнила місто Тростянець, погнавши Кантентемировську дивізію. ФОТО

26/03/2022 19:32

Українські війська звільнили від рашистської армії місто Тростянець на Сумщині.

Про це після 19-ї години в суботу, 26 березня, повідомила пресслужба 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”.

Саме “холодноярці” у взаємодії з силами ТрО й руху опору завершили кількаденну наступальну операцію остаточним розгромом позицій сумнозвісної Кантемировської дивізії ЗС РФ.

“Тростянець звільнений від російської окупації. Сьогодні силами 93-ї бригади “Холодний Яр”, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ”, – ідеться в повідомленні.

Фото: 93 омбр

“Холодноярцям” і вдалося вигнати з міста «еліту» російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець”, – розповіли в 93 омбр.

Зазнавши низки невдач, російська армія втекла з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси. 93-тя бригада заявляє, що використає їх для звільнення інших українських міст від окупації.

Фотогалерея:

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Годиною раніше Генеральний штаб ЗСУ натякнув на успішну операцію українських військ у місті Тростянець на Сумщині, що було окуповане армією РФ.

“Залишки техніки російських окупантів у Тростянці на Сумщині. Разом переможемо!” – ідеться в підписі до трьох фото на фейсбук-сторінці ГШ.

Нагадаємо, місто Тростянець, де розташована відома шоколадна фабрика “Україна” компанії “Крафт Фудз Україна”, було окуповане руснею 1 березня. Путінські війська влаштовували там терор місцевого населення та грабунки.
Надалі війська РФ зайняли залізничний вокзал “Смородине”, прикривалися від обстрілів місцевими жителями. Незважаючи на спротив ворога, 16 березня 93-тя бригада ЗСУ знищила в Тростянці гаубичний дивізіон ворога.

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