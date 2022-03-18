Welcome to hell! ЗСУ знищили скупчення російської техніки під Тростянцем. ФОТО

Фото: головнокомандувач ЗСУ

Біля зайнятого рашистами Тростянця Сумської області українські сили оборони знищили скупчення ворожої техніки.

Про це після 16-ї години в п’ятницю, 18 березня, повідомив у соцмережах головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він проілюстрував допис низкою фото, на яких видно спалені або майже повністю російські вантажівки, танки, іншу броне- та спецтехніку ЗС РФ (значно більше десятка одиниць), кітель капітана російської армії тощо.

“Welcome to hell!” – у фірмовому стилі зазначив Залужний.

Нагадаємо, головком Залужний та міністр оборони Резніков ще за 12 днів до російського вторгнення виступили із заявою-застереженням зі словами, спрямованими до ворога: “Welcome to hell!”

Читайте також:

Воїни 93 омбр знищили гаубичний дивізіон росіян в окупованому Тростянці. ВІДЕО