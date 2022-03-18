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Welcome to hell! ЗСУ знищили скупчення російської техніки під Тростянцем. ФОТО

18/03/2022 16:45

Біля зайнятого рашистами Тростянця Сумської області українські сили оборони знищили скупчення ворожої техніки.

Про це після 16-ї години в п’ятницю, 18 березня, повідомив у соцмережах головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він проілюстрував допис низкою фото, на яких видно спалені або майже повністю російські вантажівки, танки, іншу броне- та спецтехніку ЗС РФ (значно більше десятка одиниць), кітель капітана російської армії тощо.

“Welcome to hell!” – у фірмовому стилі зазначив Залужний.

Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. капітан ЗС РФ photo_2022-03-18_16-15-33 Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. photo_2022-03-18_16-15-33_ Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. photo_2022-03-18_16-15-38 Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. photo_2022-03-18_16-15-37_ Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. photo_2022-03-18_16-15-36 Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. photo_2022-03-18_16-15-35 Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. photo_2022-03-18_16-15-33
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Нагадаємо, головком Залужний та міністр оборони Резніков ще за 12 днів до російського вторгнення виступили із заявою-застереженням зі словами, спрямованими до ворога: “Welcome to hell!”

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