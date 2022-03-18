Welcome to hell! ЗСУ знищили скупчення російської техніки під Тростянцем. ФОТО

Біля зайнятого рашистами Тростянця Сумської області українські сили оборони знищили скупчення ворожої техніки.
Про це після 16-ї години в п’ятницю, 18 березня, повідомив у соцмережах головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Він проілюстрував допис низкою фото, на яких видно спалені або майже повністю російські вантажівки, танки, іншу броне- та спецтехніку ЗС РФ (значно більше десятка одиниць), кітель капітана російської армії тощо.
“Welcome to hell!” – у фірмовому стилі зазначив Залужний.
Нагадаємо, головком Залужний та міністр оборони Резніков ще за 12 днів до російського вторгнення виступили із заявою-застереженням зі словами, спрямованими до ворога: “Welcome to hell!”
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