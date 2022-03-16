На Сумщині воїни 93 омбр знищили гаубичний дивізіон окупанта. ВІДЕО

На площі залізничного вокзалу у Тростянці Сумської області військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 “Мста-С”.
Про це вранці у середу, 16 березня, інформує пресслужба бригади.
“Бійцям бригади «Холодний Яр» вночі вдалося ювелірно знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 «Мста-С». Ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу у Тростянці на Сумщині. Уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростою задачею. Утім, холодноярцям вдалося з нею впоралися”, – йдеться у повідомленні бригади.
На другому відео – знищення ворожої техніки у тому ж районі на Сумщині.
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