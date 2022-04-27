ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 63 – 27.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: Сергій Назаренко / Радіо Свобода

01:10

У Чорному морі українські військові нанесли ураження по позиціях РФ на тимчасово окупованому острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу “Стріла-10”, втрати рашистів уточнюються. Корабельне угруповання флоту противника переформатовано в бік зменшення. Про це повідомив пресофіцер оперативного командування “Південь” Владислав Назаров.

Він поінформував, що за добу 26 квітня ворожа армія втратила на південному напрямку 16 військових, 1 танк і 4 одиниці автомобільної техніки, з них 2 – броньовані. Речник ОК “Південь” також підтвердив, що російське угруповання військ у Придністров’ї приведено в повну бойову готовність.

Близько півночі

Президент Володимир Зеленський: Російська Федерація намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні Придністров’я, але Збройні сили України готові до можливої ескалації з боку російських військ на тимчасово окупованій території Молдови.

За словами Зеленського, він також обговорив це питання з прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке, який 26 квітня перебував з візитом у Києві.

Напередодні

Увечері вівторка, 26 квітня, в Полтаві та передмістях прогриміли вибухи. “Станом на зараз у нас немає інформації про “прильоти”, руйнування інфраструктури, постраждалих або збиті ракети”, – написав 0 00:23 голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Напередодні

Володимир Зеленський під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі, який перебуває в Україні з візитом і раніше відвідав ЧАЕС, наголосив на ядерній загрозі, спровокованій Росією.

“Жодна інша держава світу після 1986 року не створила таких масштабних загроз для ядерної безпеки, для Європи та світу, які створила Росія з 24 лютого”, – наголосив президент у день 36-ї річниці аварії на ЧАЕС.

За словами глави держави, Україна запропонувала ініціативу щодо введення миротворців для гарантування безпеки Запорізької АЕС. “Ця станція в жодному разі не може бути передана під контроль “Росатома”, – підкреслив Зеленський. Він також висловив переконання, що Україна має право бути представлена в раді керуючих МАГАТЕ, і повідомив, що наша держава порушила питання про компенсацію Росією всіх збитків, завданих на українських ядерних об’єктах.

Після півночі

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія випустила по Україні понад 1300 ракет, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі єдиного телемарафону.

Вона уточнила, що йдеться про ракети й повітряного, і морського, і наземного базування, цитує Укрінформ.

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Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем.