Росіяни обстрілюють “Азовсталь” з артилерії, щоб виявити позиції українських військових, – радник мера

Фото з телеграму Петра Андрющенка

У Маріуполі російські загарбники обстрілюють з артилерії меткомбінат “Азовсталь” в намаганні виявити позиції українських захисників.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі у середу, 27 квітня.

“Маріуполь. Азовсталь. Шлакова гора. Окупанти гатять з артилерії в намаганні знайти позиції наших захисників. Як там сказав кривавий недоімператор недоімперії? Бойові дії не ведуться…. Без коментарів”, – написав Андрющенко та опублікував фотографію з обстрілом гори зі шлаком на меткомбінаті.

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