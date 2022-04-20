ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 56 – 20.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Близько 2-ї

У Миколаєві під час тривалої повітряної тривоги пролунало кілька гучних вибухів.

Після півночі

Очікується, що адміністрація Байдена цього тижня оголосить про ще один значний пакет військової допомоги Україні. Про це повідомили NBC News п’ять обізнаних із цим питанням американських чиновників. Пакет має бути приблизно такого ж розміру, як і попередній вартістю 800 мільйонів доларів, який президент Джо Байден оголосив минулого тижня, повідомили троє з цих чиновників.

Напередодні

Так зване “звернення” від Розівки Запорізької області про приєднання до “ДНР” було ухвалено обманом під дулами автоматів, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація

Як розповіли в ОВА, з 2 березня російські війська окупували територію Розівської територіальної громади Пологівського району. Весь цей час окупанти проводили певну роботу з місцевим населенням, робили так званий перепис, потім повісили прапори так званої “Л/ДНР”. Нещодавно в громаду приїздив один з ватажків так званої “ДНР”.

Голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський повідомив, що місцеве населення, переважно люди похилого віку та переселенці з Маріуполя, обманом було зібране в місцевий будинок культури. Людям сказали, що будуть обговорюватись питання виплати пенсії та з’ясовуватись їх соціально-побутові потреби.

“Насправді ж людям озвучили так званий меморандум за те, щоб провести вибори нового “мера”, якогось “активу села”, а потім і про звернення до так званої республіки “ДНР” про приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя. Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України”, – наголошується в повідомленні.

Після півночі

Американська компанія AeroVironment, яка відома як виробник дронів-камікадзе Switchblade, передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon і надасть послуги з навчання Міністерству оборони та Силам тероборони.

Як зазначається на сайті компанії, безпілотники, які передадуть українському війську, можуть у польоті залишатися непоміченими силами противника та не піддаватися впливу радіочастотних перешкод, завдяки чому спроможні забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою, яке динамічно змінюється. Цей БПЛА може досліджувати до 1,6 квадратного кілометра за 45-хвилинний політ на одній батареї.

00:30

Повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ:

За добу 19 квітня на сході та півдні України протиповітряною обороною Повітряних сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів:

1 літак (імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34);

1 вертоліт (Ка-52);

6 БПЛА (з них 5 ОТР “Орлан-10” і 1 – S-100);

1 крилату ракету.

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Читайте про ДЕНЬ 53 ОБОРОНИ, 17.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 54 ОБОРОНИ, 18.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 55 ОБОРОНИ, 19.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.