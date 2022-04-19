Home / Війна / Генштаб додав до статистики знищених ще 200 росіян

Генштаб додав до статистики знищених ще 200 росіян

19/04/2022 10:05

Генеральний штаб Збройних сил України видав оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 9:35 19 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 квітня орієнтовно становлять:

• особового складу – ліквідовано близько 20800 осіб (+200),
• танків ‒ 802 (+12),
• бойових броньованих машин ‒ 2063 (+22),
• артилерійських систем – 386 (+5),
• РСЗВ – 132 (+2),
• засобів ППО – 67,
• літаків – 169 (+2),
• гелікоптерів – 150 (+3),
• автомобільної техніки – 1495 (+8),
• кораблів /катерів – 8,
• цистерн з ПММ – 76,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 (+3),
• спеціальної техніки – 27,
• пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 18 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 55 – 19.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Від удару по крейсеру “Москва” загинуло 37 моряків, є зниклі безвісти й сотня поранених, – ЗМІ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Раді зареєстрували законопроєкт, щоб відзначати 9 травня День Європи, а не Перемоги, як в РФ

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”. Запропоновані зміни мають на меті відзначати 9...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse