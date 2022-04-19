Генштаб додав до статистики знищених ще 200 росіян

Генеральний штаб Збройних сил України видав оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 9:35 19 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 квітня орієнтовно становлять:
• особового складу – ліквідовано близько 20800 осіб (+200),
• танків ‒ 802 (+12),
• бойових броньованих машин ‒ 2063 (+22),
• артилерійських систем – 386 (+5),
• РСЗВ – 132 (+2),
• засобів ППО – 67,
• літаків – 169 (+2),
• гелікоптерів – 150 (+3),
• автомобільної техніки – 1495 (+8),
• кораблів /катерів – 8,
• цистерн з ПММ – 76,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 (+3),
• спеціальної техніки – 27,
• пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 18 квітня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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