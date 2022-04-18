Плюс 300 окупантів: Генштаб оновив дані щодо втрат РФ

Фото: пресслужба НГУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 18 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 квітня орієнтовно становлять:

особового складу – близько 20 600 осіб ліквідовано (+300),

танків ‒ 790 (+17),

бойових броньованих машин ‒ 2041 (+39),

артилерійських систем – 381 (+5),

РСЗВ – 130 (+3),

засоби ППО – 67 (+1),

літаків – 167 (+2),

гелікоптерів – 147 (+1),

автомобільної техніки – 1 487 (+16),

кораблі /катери – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155 (+7),

спеціальної техніки – 27,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 17 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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