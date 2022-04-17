За добу Генштаб додав ще 200 знищених росіян

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 9:35 17 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 квітня орієнтовно становлять:
• особового складу – близько 20 300 осіб ліквідовано (+200),
• танків ‒ 773 (+11),
• бойових броньованих машин ‒ 2002 (+20),
• артилерійських систем – 376 (+5),
• РСЗВ – 127 (+2),
• засоби ППО – 66,
• літаків – 165 (+2),
• гелікоптерів – 146 (+1),
• автомобільної техніки – 1471 (+13),
• кораблі /катери – 8,
• цистерн з ПММ – 76,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 (+10),
• спеціальної техніки – 27 (+1),
• пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 16 квітня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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