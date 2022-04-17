За добу Генштаб додав ще 200 знищених росіян

Знищена БМП противника на Херсонщині

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 9:35 17 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 квітня орієнтовно становлять:

• особового складу – близько 20 300 осіб ліквідовано (+200),

• танків ‒ 773 (+11),

• бойових броньованих машин ‒ 2002 (+20),

• артилерійських систем – 376 (+5),

• РСЗВ – 127 (+2),

• засоби ППО – 66,

• літаків – 165 (+2),

• гелікоптерів – 146 (+1),

• автомобільної техніки – 1471 (+13),

• кораблі /катери – 8,

• цистерн з ПММ – 76,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 (+10),

• спеціальної техніки – 27 (+1),

• пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 16 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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