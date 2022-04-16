Генштаб оновив статистику втрат РФ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 11-ту годину 16 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 квітня орієнтовно склали:
(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 15 квітня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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