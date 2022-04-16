Генштаб оновив статистику втрат РФ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 11-ту годину 16 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 20 100 (+100),

танків ‒ 762 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 1 982 (+6),

артилерійських систем – 371 (+5),

РСЗВ – 125 (+3),

засоби ППО – 66,

літаків – 163,

гелікоптерів – 145 (+1),

автомобільної техніки – 1 458 (+15),

кораблів /катерів – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 (+3),

спеціальної техніки – 26 (+1),

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 15 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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