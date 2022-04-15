Вже 20 тис. “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

Фото: пресслужба ССО

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив дані оновленої статистики втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 15 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 20 000 (+100),

танків ‒ 756 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 1 976 (+8),

артилерійських систем – 366,

РСЗВ – 122,

засоби ППО – 66 (+2),

літаків – 163 (+3),

гелікоптерів – 163 (+3),

автомобільної техніки – 1 443 (+6),

кораблів /катерів – 8 (+1),

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 (+1),

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 14 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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