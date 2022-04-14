Плюс сотня окупантів: Генштаб оновив дані щодо втрат РФ

Фото: пресслужба 81-ї бригада

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив дані оновленої статистики втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 10:30 ранку 14 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 19 900 (+100),

танків ‒ 753 (+14),

бойових броньованих машин ‒ 1 968 (+4),

артилерійських систем – 366 (+8),

РСЗВ – 122 (+7),

засоби ППО – 64,

літаків – 160 (+2),

гелікоптерів – 144 (+1),

автомобільної техніки – 1437 (+8),

кораблів /катерів – 7,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 (+2),

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 13 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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