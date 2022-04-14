ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 50 – 14.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Будинок на Київщині. Фото: Twitter Гітанас Науседа

Напередодні

Українські воїни знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град” за допомогою протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin.

Друга година

Міноборони Росії визнало ураження флагмана Чорноморського флоту РФ – крейсера “Москва” в Севастополі..

“Внаслідок пожежі на ракетному крейсері “Москва” здетонував боєзапас, корабель отримав серйозні ушкодження. Екіпаж повністю евакуйовано, причини пожежі встановлюються”, – таке повідомлення МО РФ передала урядова агенція “РИА Новости”.

Як інформувала “Новинарня“, ввечері 13 квітня українські джерела повідомили про серйозне ураження ракетного крейсера “Москва” двома ракетами “Нептун”.

Напередодні

Офіційне визнання дій російських військ в Україні геноцидом займе чимало часу, проте з високою вірогідністю таке рішення буде прийнято, – заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв’ю CNN.

Вона зазначила, що президент Байден, назвавши дії РФ геноцидом “говорив від душі, коли назвав те, що ми бачимо в Україні геноцидом, скоєним Російською Федерацією та її армією… Але я збираюся передбачити, що те, що президент Байден назвав, — це те, що ми в кінцевому підсумку, ймовірно, отримаємо, коли зможемо зібрати всі ці докази. Адже, те, що відбувається там, не є випадковістю. Це навмисне рішення Росії знищити Україну та її мирне населення”.

Вночі

Франція вже надала Україні військову допомогу на 100 млн євро та планує нові поставки.

Як повідомляє BFMTV, про це оголосила міністерка оборони Флоранс Парлі після розмови з українським колегою Олексієм Резніковим.

Вночі

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що російську агресію проти Україні варто називати “геноцидом“. Як передає AFP, таку заяву Трюдо зробив під час спілкування із журналістами у Квебеку.

“На мою думку, абсолютно правильно, що все більше людей використовують слово геноцид у зв’язку з тим, що робить Росія, та з тим, що робить Володимир Путін”, – заявив Трюдо.

Таким чином, він став черговим західним лідером (після Дуди, Байдена та ін.), який назвав загарбницькі дії військ РФ “геноцидом”.

Вночі

Мобілізований військовослужбовець ЗС Росії Олег Карасьов телефоном розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: “Путін сказав, якщо до 10 травня ніх***я не зробимо, то все з землею рівняти”. Про це інформує пресслужба ГУР МОУ, поширюючи запис на YouTube.

Зазначається, що в рамках роботи Міжвідомчого координаційного центру при Головному управлінні розвідки Міноборони, за участі Національної поліції України, отримано чергові перехоплення розмов військовослужбовців противника, які розкривають плани російського командування щодо війни в Україні.

За словами Карасьова, є розпорядження щодо Луганщини: “Рубіжне ще намагаємось «звільнити», а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х…я просунутися не можуть. Позасідали [ЗСУ] так, що кожен день із танків і зі всієї х***і, а їм пох***й. Наших стріляють кожного дня”.

“Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента Путіна”, – заявили в ГУР.

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Читайте про ДЕНЬ 26 ОБОРОНИ, 21.03.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 31 ОБОРОНИ, 26.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 32 ОБОРОНИ, 27.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 33 ОБОРОНИ, 28.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 34 ОБОРОНИ, 29.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 35 ОБОРОНИ, 30.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 36 ОБОРОНИ, 31.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 37 ОБОРОНИ, 01.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 38 ОБОРОНИ, 02.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 39 ОБОРОНИ, 03.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 40 ОБОРОНИ, 04.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 41 ОБОРОНИ, 05.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 42 ОБОРОНИ, 06.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 43 ОБОРОНИ, 07.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 44 ОБОРОНИ, 08.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 45 ОБОРОНИ, 09.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 46 ОБОРОНИ, 10.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 47 ОБОРОНИ, 11.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 48 ОБОРОНИ, 12.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 49 ОБОРОНИ, 13.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.