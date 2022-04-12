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Пошкодження колій у Бєлгородській області: в МОУ прокоментували

12/04/2022 18:08

У Бєлгородській області РФ заявили про пошкодження залізниці поблизу кордону з Україною.

Про це 12 квітня повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

“У Шебекинському міському окрузі пошкодження залізничних колій. Жертв та постраждалих немає. Зруйновано тільки залізничне полотно. На місці працює оперативна група. Про причини повідомлю пізніше”, – написав Гладков у телеграмі.

Пізніше він опублікував знімок місця, на якому не видно руйнувань. І повідомив, що пошкоджена гілка використовувалася для рейкового автобуса Бєлгород-Нежеголь.

 

Водночас у соцмережах можна знайти фотографії цього ж місця, на яких видно не тільки пошкоджені шляхи, а й частковий обвал конструкцій мосту.

Варто зазначити, що в Росії вже кілька днів нагнітається ситуація щодо нібито терористичної загрози з боку України. Зокрема, у шести прикордонних регіонах РФ та в окупованому Криму встановлено високий “жовтий” рівень терористичної загрози, що передбачає посилену роботу всіх правоохоронних органів. Місцевих жителів просять підвищити пильність та повідомляти про все підозрілі поліції.
За класифікацією антитерористичного центру РФ, це високий рівень загрози, який запроваджується “за наявності підтвердженої інформації про реальну можливість скоєння терористичного акту”.

Однак, пише DT.ua, якщо переглянути новини, пов’язані з мостами в Бєлгородській області, то не важко помітити, що там це радше буденне явище, ніж “терористична” проблема.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону так прокоментувала новину пошкодження залізничних колій в РФ:
“Під час війни в першу чергу руйнується обома сторонами, або якщо їх багато, то більше, об’єкти критичної інфраструктури, військової і логічні об’єкти – це дороги, мости, для того, щоб кожна зі сторін не могла доставити не тільки боєприпаси, а також пальне та провіант. Сьогодні частина Харкова, невелика частина, але блокується ворогом, і частина Харківської області. З нашого боку Збройні Сили всіляко намагаються ускладнити їм процес доставки того, що вони там намагаються накопичити. І фактично це теж військова операція. Тобто там, де навіть не відбуваються активні бої, де триває процес укріплення ворога, там триває і процес протидії. І, власне, це відбувається зараз на Харківщині”.

Водночас вона не повідомила, чи причетні ЗСУ до пошкодження колії у Шебекинському районі Бєлгородської області.

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