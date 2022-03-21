“Укрзалізниця” запустила човникові рейси у Києві між берегами Дніпра

“Укрзалізниця” запускає човникові рейси сполученням Дарниця – Святошин. Вони допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Поїзди зі станцій “Дарниця” та “Святошин” вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30. Останні рейси о 18:30.
Поїзди робитимуть зупинки на станціях “Лівий Берег”, “Видубичі”, “Київ-Деміївський”, “Протасів Яр”, “Київ-Пасажирський” (зупинкова платформа “Північна”), “Караваєві Дачі”, “Київ-Волинський”, “Борщагівка-Технічна”, “Борщагівка”.
Базовий склад поїзда – 6 вагонів, але їхня кількість варіюватиметься залежно від попиту пасажирів.
Вартість проїзду 15 грн, квитки можна придбати у розʼїзного касира на борту або в офіційному чат-боті “Укрзалізниці”.
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