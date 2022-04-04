ЗСУ атакували російський фрегат “Адмірал Ессен”, – ОПУ

Українським військовим вдалося пошкодити російський фрегат “Адмірал Ессен”, який тривалий час обстрілював мирні міста ракетами “Калібр”.

Про це вночі у понеділок, 4 квітня, повідомив на брифінгу радник глави ОПУ Олексій Арестович.

“Був пошкоджений фрегат російського флоту типу “Адмірал Ессен” завдяки мужності і професіоналізму наших захисників”, – сказав Арестович.

Деталей інциденту він не наводив.

Також про пошкодження фрегата писало одеське видання “Думська” в неділю, 3 квітня, з посиланням на джерела у Військово-морських силах ЗСУ.

Крім того, директор благодійного фонду “Повернись живим” Тарас Чмут у неділю, 3 квітня, лаконічно сповіщав про “гарні новини”, пов’язані з українським ракетним комплексом “Нептун”.

Нарешті гарні новини з «Нептуном» 🔥😈 — Т (@TarasChmut) April 3, 2022

Утім, з якого саме озброєння ЗСУ атакували російський корабель – достеменно невідомо.

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