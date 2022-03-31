У порту Бердянська великий десантний корабель РФ “Саратов” іде на… дно

Фото: Planet Labs Inc

У порту Бердянська Запорізької області російський великий десантний корабель “Саратов” починає результативно йти на дно.

Фото оприлюднила на сторінці у ФБ у четвер, 31 березня, журналістка Наталія Седлецька.

“Просто великий російський десантний корабель «Саратов» красиво йде на дно. Порт Бердянська, свіже фото ©2022 Planet Labs Inc”, – написала вона.

Передісторія

Нагадаємо, 21 березня, за повідомленням міноборони РФ, до окупованого порту Бердянськ із Новоросійська прибув великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ “Орск” проєкту 1171. Він став першим бойовим кораблем РФ, який зайшов в окупований порт та доставив воєнну техніку окупантів, зокрема БТРи.

Вранці 24 березня пресслужба Військово-морських сил ЗСУ повідомила, що в порту Бердянська знищено ВДК “Орськ” проєкту 1171.

Надалі українські ЗМІ інформували частково уражено ще три кораблі РФ – “Саратов” (проєкту 1171, його притопили через пожежу і загрозу підриву), “Цезарь Куников” та “Новочеркасск”.

Останні два (проєкту 775) вийшли з порту, причому один – із сильним загорянням, інший – також із задимленням, це можна було побачити на відео.

За однією версій, у порту Бердянська перебували не чотири, а три ВДК росіян. І уражений корабель – не “Орськ”, а “Саратов”.

Увечері 24 березня Генштаб ЗСУ уточнив, що в порту Бердянська було знищено ВДК “Саратов”.

Російські телеграм-канали пишуть, що українські сили оборони завдали удару по порту в Бердянська з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”. Однак на відео, що зафіксувало початок вибухів, це не є очевидним – камери не змогли чітко зафіксувати приліт ракети.

Експерт Центру оборонних стратегій, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко заявив, що всі чотири десантні кораблі Чорноморського флоту, уражені в порту Бердянська, не здатні виконувати завдання за призначенням, а два з них виведені з ладу назавжди.

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