Home / Війна / У порту Бердянська великий десантний корабель РФ “Саратов” іде на… дно

У порту Бердянська великий десантний корабель РФ “Саратов” іде на… дно

31/03/2022 16:29

У порту Бердянська Запорізької області російський великий десантний корабель “Саратов” починає результативно йти на дно.

Фото оприлюднила на сторінці у ФБ у четвер, 31 березня, журналістка Наталія Седлецька.

“Просто великий російський десантний корабель «Саратов» красиво йде на дно. Порт Бердянська, свіже фото ©2022 Planet Labs Inc”, – написала вона.

Передісторія

Нагадаємо, 21 березня, за повідомленням міноборони РФ, до окупованого порту Бердянськ із Новоросійська прибув великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ “Орск” проєкту 1171. Він став першим бойовим кораблем РФ, який зайшов в окупований порт та доставив воєнну техніку окупантів, зокрема БТРи.

Вранці 24 березня пресслужба Військово-морських сил ЗСУ повідомила, що в порту Бердянська знищено ВДК “Орськ” проєкту 1171.

Надалі українські ЗМІ інформували частково уражено ще три кораблі РФ – “Саратов” (проєкту 1171, його притопили через пожежу і загрозу підриву), “Цезарь Куников” та “Новочеркасск”.

Останні два (проєкту 775) вийшли з порту, причому один – із сильним загорянням, інший – також із задимленням, це можна було побачити на відео.

За однією версій, у порту Бердянська перебували не чотири, а три ВДК росіян. І уражений корабель – не “Орськ”, а “Саратов”.

Увечері 24 березня Генштаб ЗСУ уточнив, що в порту Бердянська було знищено ВДК “Саратов”. 

Російські телеграм-канали пишуть, що українські сили оборони завдали удару по порту в Бердянська з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”. Однак на відео, що зафіксувало початок вибухів, це не є очевидним – камери не змогли чітко зафіксувати приліт ракети.

Експерт Центру оборонних стратегій, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко заявив, що всі чотири десантні кораблі Чорноморського флоту, уражені в порту Бердянська, не здатні виконувати завдання за призначенням, а два з них виведені з ладу назавжди.

Читайте також:
Відео з наслідками ракетного удару ЗСУ по кораблях ЧФ Росії в порту Бердянська

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Львові арештували блогера Гліба Ляшенка, що підтримував напад РФ

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід українському блогеру Глібу Ляшенку, якого підозрюють у державній зраді через його публічні  проросійські висловлювання. Про це вдень у четвер, 31 березня, інформує...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse