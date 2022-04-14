КБ “Луч” прокоментувало застосування “Нептуна” по ворожому кораблю

Конструкторське бюро “Луч” прокоментувало застосування протикорабельного ракетного комплексу 360МЦ “Нептун” по ворожому кораблю.

Про це у четвер, 14 квітня, повідомили в пресслужбі КБ “Луч”.

“Протикорабельний ракетний комплекс 360МЦ “Нептун” вкотре вразив ворожий військовий корабель. 13 квітня результати влучання двох ракет Р-360 по флагману Чорноморського флоту Російської Федерації ракетному крейсеру «Москва» були настільки нищівними, що цього разу офіційні російські інформаційні джерела були вимушені визнати втрату власного корабля”, – йдеться в повідомленні.

“Прийняття на озброєння та виконання серійного замовлення на комплекс 360МЦ «Нептун» – результат кропіткої праці робітників ДП «ДержККБ «Луч» та підприємств-субпідрядників. Влучний залп по флагману ворожого флоту – найвища нагорода та визнання нашої праці. Висловлюємо вдячність Збройним Силам Україну за мужність та майстерність у використанні зброї нашого виробництва!”, – додали в КБ.