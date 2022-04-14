КБ “Луч” прокоментувало застосування “Нептуна” по ворожому кораблю

Ракетник комплекс "Нептун" у 406-й артбригаді КМП ВМСУ
Конструкторське бюро “Луч” прокоментувало застосування протикорабельного ракетного комплексу 360МЦ “Нептун” по ворожому кораблю.
Про це у четвер, 14 квітня, повідомили в пресслужбі КБ “Луч”.
“Протикорабельний ракетний комплекс 360МЦ “Нептун” вкотре вразив ворожий військовий корабель. 13 квітня результати влучання двох ракет Р-360 по флагману Чорноморського флоту Російської Федерації ракетному крейсеру «Москва» були настільки нищівними, що цього разу офіційні російські інформаційні джерела були вимушені визнати втрату власного корабля”, – йдеться в повідомленні.
“Прийняття на озброєння та виконання серійного замовлення на комплекс 360МЦ «Нептун» – результат кропіткої праці робітників ДП «ДержККБ «Луч» та підприємств-субпідрядників. Влучний залп по флагману ворожого флоту – найвища нагорода та визнання нашої праці. Висловлюємо вдячність Збройним Силам Україну за мужність та майстерність у використанні зброї нашого виробництва!”, – додали в КБ.
Унікальних переглядів:
141
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!