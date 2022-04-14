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Російський крейсер “Москва” перекинувся і почав тонути, – ОК “Південь”

14/04/2022 14:42

Крейсер російського чорноморського флоту “Москва” внаслідок удару українською протикорабельною ракетою “Нептун” отримав вагомі пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.

Про це вдень у четвер, 14 квітня, інформує пресслужба Оперативного командування “Південь”.

“У Чорноморській операційній зоні ПКР “Нептун” уражений крейсер “Москва” – флагман Чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у командуванні зазначили, що якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається.

На Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника становлять 54 військових та вісім одиниць техніки, серед яких – дві самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню “Град” і танк Т-72. У відповідь на системні артилерійські обстріли ворога протягом ночі українськими військами нанесено влучне ураження по зосередженню військової техніки та складу боєприпасів у “класичних традиціях Чорнобаївки”, повідомили в ОК “Південь”.

Також зазначається, що ворог продовжує психологічний тиск на місцеве населення в Херсоні та області, агітуючи за створення квазіреспубліки. Але ні зухвалі обстріли, ані викрадення, ані знущання рашистів над цивільним населенням не зламали дух Херсонщини.

Про крейсер “Москва”

Корабель був спущений на воду в Миколаєві 1979 року. Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ, є його флагманом.
Брав участь у бойових діях в Грузії, Сирії, обстрілював український острів Зміїний у лютому 2022-го.
Ймовірно, саме його послав за відомим маршрутом один із захисників острова Зміїний Роман Грибов.
У будь-якому разі, тоді Зміїний атакували два російські судна: “Москва” та патрульний корабель “Василий Быков”. І “Биков” уже пішов саме “туди” (був уражений українськими військами) ще 7 березня.

10 квітня сайт “Крим Реалії” повідомляв, що ракетний крейсер “Москва” стоїть на якорі у Севастопольській бухті. Бортовий номер і назва корабля були зафарбовані.

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