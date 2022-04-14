Російський крейсер “Москва” перекинувся і почав тонути, – ОК “Південь”

Крейсер російського чорноморського флоту “Москва” внаслідок удару українською протикорабельною ракетою “Нептун” отримав вагомі пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.
Про це вдень у четвер, 14 квітня, інформує пресслужба Оперативного командування “Південь”.
“У Чорноморській операційній зоні ПКР “Нептун” уражений крейсер “Москва” – флагман Чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути”, – йдеться у повідомленні.
Водночас у командуванні зазначили, що якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається.
На Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника становлять 54 військових та вісім одиниць техніки, серед яких – дві самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню “Град” і танк Т-72. У відповідь на системні артилерійські обстріли ворога протягом ночі українськими військами нанесено влучне ураження по зосередженню військової техніки та складу боєприпасів у “класичних традиціях Чорнобаївки”, повідомили в ОК “Південь”.
Також зазначається, що ворог продовжує психологічний тиск на місцеве населення в Херсоні та області, агітуючи за створення квазіреспубліки. Але ні зухвалі обстріли, ані викрадення, ані знущання рашистів над цивільним населенням не зламали дух Херсонщини.
Корабель був спущений на воду в Миколаєві 1979 року. Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ, є його флагманом.
Брав участь у бойових діях в Грузії, Сирії, обстрілював український острів Зміїний у лютому 2022-го.
Ймовірно, саме його послав за відомим маршрутом один із захисників острова Зміїний Роман Грибов.
У будь-якому разі, тоді Зміїний атакували два російські судна: “Москва” та патрульний корабель “Василий Быков”. І “Биков” уже пішов саме “туди” (був уражений українськими військами) ще 7 березня.
10 квітня сайт “Крим Реалії” повідомляв, що ракетний крейсер “Москва” стоїть на якорі у Севастопольській бухті. Бортовий номер і назва корабля були зафарбовані.
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