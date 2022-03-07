Українці на Одещині вразили російський корабель вогнем РСЗВ. ВІДЕО

У ніч на 7 березня Збройні сили України на Одещині вогнем артилерії РСЗВ ймовірно завдали ураження російському військовому кораблю, який перебував неподалік від Одеси у Чорному морі.

Про це вранці повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Ми трохи тримали інтригу, але зараз уже можу сказати: “Русский корабль, пошел на х…й!” У ворога втрати. Наші молодці. Слава Збройним силам України! Слава Україні!.. Ми будемо знищувати ворога. Мінус один ворожий корабель”, – сказав Братчук у відеозверненні.

Оприлюднено відео з нічним артилерійським ударом.

На відео чутно залпи реактивної системи залпового вогню. Українські військові розповідають, що зафіксували влучання, та показують пожежу на російському кораблі.

Як відомо, росіяни досі не наважуються висадити морський десант на Одещині.

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