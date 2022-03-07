СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / Українці на Одещині вразили російський корабель вогнем РСЗВ. ВІДЕО

Українці на Одещині вразили російський корабель вогнем РСЗВ. ВІДЕО

07/03/2022 11:19

У ніч на 7 березня Збройні сили України на Одещині вогнем артилерії РСЗВ ймовірно завдали ураження російському військовому кораблю, який перебував неподалік від Одеси у Чорному морі.

Про це вранці повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Ми трохи тримали інтригу, але зараз уже можу сказати: “Русский корабль, пошел на х…й!” У ворога втрати. Наші молодці. Слава Збройним силам України! Слава Україні!.. Ми будемо знищувати ворога. Мінус один ворожий корабель”, – сказав Братчук у відеозверненні.

Оприлюднено відео з нічним артилерійським ударом.

На відео чутно залпи реактивної системи залпового вогню. Українські військові розповідають, що зафіксували влучання, та показують пожежу на російському кораблі.

Як відомо, росіяни досі не наважуються висадити морський десант на Одещині.

Читайте також:
Морська піхота вдарила по аеродрому під Херсоном. Знищено ворожі вертольоти та іншу техніку

Унікальних переглядів: 814
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президент встановив відзнаку “Місто-герой України” та назвав перші шість

Президент Володимир Зеленський своїм указом встановив почесну відзнаку “Місто-герой України” та надав таке звання першим шістьом населеним пунктам, які чинять героїчний опір російським окупантам. Як передає “Новинарня“, це Волноваха...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse