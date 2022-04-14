Максим Паламарчук,
український вчений, експерт у галузі внутрішньополітичної безпеки України, автор книги “Військово-морська міць та її межі”
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Конструкторське бюро “Луч” прокоментувало застосування протикорабельного ракетного комплексу 360МЦ “Нептун” по ворожому кораблю. Про це у четвер, 14 квітня, повідомили в пресслужбі КБ “Луч”. “Протикорабельний ракетний комплекс 360МЦ “Нептун”...
ГУР оприлюднило дані генералів РФ, що керували вбивствами українців у Маріуполі і на Київщині
СБУ оголосила підозру мешканці Львова за поширення у Facebook даних про дислокацію ЗСУ
Історичний спротив: у Інституті нацпам’яті прокоментували потребу деколонізації
В Одесі затримали очільника “ОПЗЖ” у Маріупольській міськраді, якого підозрюють в колабораціонізмі
Є загроза, що росіяни всиновлюватимуть насильно вивезених із України дітей, – МЗС
В окупованому Мелітополі війська РФ викрали гроші для виплати пенсії
“Москва” – найбільший втрачений російський і радянський корабель з 1941 року, – експерт
КБ “Луч” прокоментувало застосування “Нептуна” по ворожому кораблю
Атакована “Москва” – це не перше застосування “Нептуна”, – Турчинов
ГУР оприлюднило дані генералів РФ, що керували вбивствами українців у Маріуполі і на Київщині
Верещук: Відбувся черговий обмін військовополоненими, додому повертаються 30 громадян України
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