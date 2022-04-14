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“Москва” – найбільший втрачений російський і радянський корабель з 1941 року, – експерт

14/04/2022 16:35

Максим Паламарчук,
український вчений, експерт у галузі внутрішньополітичної безпеки України, автор книги “Військово-морська міць та її межі”

(FB)

По крейсеру:
1. Хоча корабель старий (1982), але виконував дуже важливу функцію – був основою протиповітряної/протиракетної оборони корабельних угруповань у морі.
Нові російські фрегати типу “Адмірал Григорович” мають значно слабше ППО, більш того, судячи з непрямих ознак, наявні проблеми з його функціонуванням. Тому втрата крейсера серйозно посилює ризики для решти надводних сил Чорноморського флоту РФ у випадку дій у зоні враження авіацією/ракетами.
Підтвердженням значення корабля для флоту є те, що всі три крейсери проєкту “Атлант”, до якого належав і “Москва”, нещодавно пройшли ремонт, при чому у стрій повернули “Маршал Устінов”, який раніше вивели у резерв. Через дефіцит ресурсів, зокрема проблеми з заміщенням двигунів українського виробництва, у ВМС Росії гостра нестача кораблів 1-го рангу.
У росіян наразі залишилося три крейсери, включаючи атомний “Петр Великий” на чотири флоти. У будь-якому разі у Чорне море до завершення бойових дій через закриті Босфор та Дарданелли потрапити вони не можуть.
2. Морально-психологічний вплив від втрати флагмана флоту та ще й з назвою “Москва” є серйозним чинником.
Недарма Гітлер у свій час перейменував “кишеньковий лінкор” “Дойчланд” на “Лютцов”, аби, у разі чого, не довелося говорити про потоплену “Німеччину”.
Оскільки “націоналістичні батальойни” звісно, не могли потопити крейсер, “пропагандиську катастрофу” намагаються пом’якшити версією “детонація боєкомплекту”.
Втім, як про мене, варіант “ми самі себе підірвали через криворукість” ще гірший.
Зниження активності корабельно-катерного складу РФ у Чорному морі стане непрямим підтвердженням втрати корабля від ракетного удару. Тому, у море все ж якісь кораблі поженуть, але, підозрюю, вони “стримуватимуть НАТО” десь у його центральній частині або ближче до Кавказу.
3. Коротка історична довідка: попереднім потопленим у бою крейсером був аргентинський “Генерал Бельграно” 1982 року.
“Москва” – найбільший втрачений від впливу противника російський/радянський корабель з моменту ураження німецькою авіацією лінкора “Марат” 1941 року.
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