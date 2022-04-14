До Севастополя привезли 14 моряків з крейсеру “Москва”, доля ще 496 членів екіпажу невідома, – ЗМІ

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До тимчасово окупованого Севастополя привезли 14 моряків крейсеру “Москва”, який був ушкоджений і затонув через удари українських протикорабельних крилатих ракет “Нептун”.

Про це у четвер, 14 квітня, написав на своїй сторінці у ФБ журналіст Роман Цимбалюк.

“З його слів, близько 10:00 14 квітня з ракетного крейсера “Москва” до Севастополя доставлено 14 моряків, зокрема начальника медичної служби корабля. Військовослужбовці прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали машини швидкої допомоги. Доля решти, 496 членів екіпажу, невідома”, – написав журналіст.

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