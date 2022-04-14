Атакована “Москва” – це не перше застосування “Нептуна”, – Турчинов

Ракетник комплекс "Нептун" у 406-й артбригаді КМП ВМСУ

Відпрацювання по російському крейсеру “Москва” – не перше ефективне застосування українських крилатих ракет “Нептун”.

Про це у четвер, 14 квітня, повідомив екссекретар РНБО Олександр Турчинов.

За словами Турчинова, два тижні тому українська крилата ракета завдала удару по ще одному російському ключовому кораблю – “Адміралу Ессену”.

“Протиракетні засоби “Ессена” запеленгували загрозу тільки при підльоті, відкривши загороджувальний вогонь, але навіть з пошкодженнями наша ракета нанесла кораблю значних втрат, вивівши його з бойової операції”, – написав Турчинов.

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