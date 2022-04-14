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Росія визнала, що крейсер “Москва” затонув

14/04/2022 23:01

Флагман Чорноморського флоту Росії крейсер “Москва” затонув унаслідок ракетного удару ЗС України.

Потоплення судна ввечері 14 квітня визнало військове керівництво РФ, про що повідомило урядове агентство “РИА Новости”.

“Міноборони РФ повідомляє, що під час буксирування крейсера «Москва» в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість.
В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув”, – йдеться в повідомленні.

Як інформувала “Новинарня“, ввечері 13 квітня українські джерела повідомили про серйозне ураження ракетного крейсера “Москва” двома ракетами “Нептун”.

Уранці 14 квітня в ОК “Південь” СВ ЗСУ поінформували, що крейсер перекинувся і почав тонути.

За деякими даними, до Севастополя привезли 14 моряків з крейсера “Москва”, доля ще 496 членів екіпажу невідома.

Про крейсер “Москва”

Корабель був спущений на воду в Миколаєві 1979 року. Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ, є його флагманом.
Брав участь у бойових діях в Грузії, Сирії та під час нападу на острів Зміїний у лютому 2022-го. Ймовірно, саме його послав за відомим маршрутом один із захисників острова Зміїний Роман Грибов.

10 квітня сайт “Крим Реалії” повідомляв, що крейсер “Москва” стоїть на якорі у Севастопольській бухті. Бортовий номер і назва корабля були зафарбовані.

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