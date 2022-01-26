КБ “Луч” розпочало виробництво другого дивізіону “Нептуна”, – ЗМІ

Фото пресслужби 406-ї окремої артилерійської бригади

Нещодавно на Державному Київському конструкторському бюро “Луч” приступили до виготовлення ще одного дивізіону берегового ракетного комплексу “Нептун” для Військово‑морських сил Збройних сил України.

Про це у середу, 26 січня, пише “Мілітарний”.

Зазначається, що наразі тривають ходові випробовування першої серійної пускової установки протикорабельних ракет.

Під час цих тестів перевіряється робота гідравліки установки та її систем в зимових польових умовах.

За словами командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи, перший дивізіон берегових протикорабельних комплексів “Нептун” буде передано флоту до квітня 2022-го року.

Про плани Міністерства оборони України домовитися про виробництво другого дивізіону берегового ракетного комплексу “Нептун” стало відомо у грудні минулого року.

Таку інформацію в інтерв’ю телеканалу “Апостроф” (проєкт Security Talks) повідомив генеральний директор підприємства Олег Коростельов. Договір маюли укласти до кінця 2021 року.

Читайте також:

В Україні пускову установку комплексу “Нептун” тестують в польових умовах. ВІДЕО