В Україні пускову установку комплексу “Нептун” тестують в польових умовах. ВІДЕО

Серійна пускова установка УСПУ-360 "Нептун" на шасі Tatra T 815 8х8 на зимових випробуваннях у січні 2022 року

В Україні проводять ходові випробовування пускової установки протикорабельного комплексу “Нептун”.

Про це інформує сайт Defense Express.

“Державне Київське конструкторське бюро “Луч” спільно з СКТБ Корпорація “УкрІннМаш” почали ходові випробовування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу “Нептун”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час цих тестів була перевірена робота гідравліки установки та її аутригерів в зимових польових умовах.

Контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ “Нептун” був підписаний між Міністерством оборони України та ДККБ “Луч” наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.

До складу такого дивізіону входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин й один рухомий командний пункт РКП-360), а його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360.

За інтеграцію комплексу на чеське шасі відповідає приватна компанія СКТБ Корпорація “УкрІннМаш”, яка торік виконувала аналогічні роботи з двома машинами мобільного багатофункціонального радіолокаційного комплексу “Мінерал-У”. Станом на жовтень 2021 року ці РЛС завершили комплекс заводських випробувань та готуються до державних, повідомило видання.

Наприкінці грудня минулого року стало відомо, що Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону “Нептун” (загалом військові планували придбати від трьох до п’яти дивізіонів).

Командувач ВМСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа повідомив про ймовірність початку випробувань у 2022 році “морського” варіанту “Нептуна”. За його словами, зараз в України вже є морська випробувальна платформа для розміщення дослідних зразків вітчизняного протикорабельного комплексу.

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