Крейсер РФ “Москва”, який послав відомо куди захисник Зміїного, уражений ракетами “Нептун”, – джерела

Крейсер "Москва"

Український волонтер Олександр Карпюк (він же блогер Serg Marco) повідомив про те, що ракетний крейсер “Москва” Чорноморського флоту РФ уражений двома українськими ракетами “Нептун”.

“Стоїть, горить. А на морі шторм. Потрібно тактичне затоплення, судячи з усього”, – зазначив Карпюк у фейсбуці.

Цю інформацію поширили також кілька чинних та колишніх народних депутатів та інших посадових осіб.

“Є цікава інформація від рибалок у Чорному морі. Кажуть, що знаменитий флагман Чорноморького флоту росії крейсер “Москва” зустрівся з “Нептуном”, точніше з двома “Нептунами”. Виведений з ладу. А там шторм! Димить добре. Віримо, що рибалкам не привиділося”, – написала народна депутатка Людмила Буймістер.

А радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі зазначив: “Кажуть, сьогодні два орки-матроси курили в недозволеному місці на флагмані чорноморського флоту Росії – ракетному крейсері “Москва”. Тут трах-бах тарарах, щось вибухнуло. І крейсер “мацква” мало не пішов на дно. У найближчий рік буде не боєздатний. До чого тут давньоримський бог морів Нептун? А ні до чого!”.

10 квітня сайт “Крим Реалії” повідомляв, що ракетний крейсер “Москва” стоїть на якорі у Севастопольській бухті. Бортовий номер і назва корабля були зафарбовані.

Корабель був спущений на воду в Миколаєві 1979 року. Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ, є його флагманом. Брав участь у бойових діях в Грузії, Сирії та під час нападу на о. Зміїний. Ймовірно, саме його послав за відомим маршрутом один із захисників острова Зміїний Роман Грибов.

У будь-якому разі, тоді Зміїний атакували два російські судна: “Москва” та патрульний корабель “Василий Быков”. І “Биков” уже пішов саме “туди” (був уражений українськими військами) ще 7 березня.

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