ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 44 – 08.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Коток російського танка після ураження, вибуху і розльоту застряг у дереві. Буча, квітень 2022. Фото: Новинарня

Ранок

Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів “Бушмастер”.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко: “На запрошення міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні. Австралія передає 20 “Бушмастерів” ціною 50 мільйонів AUD (38 млн USD). Історичний момент”.

Австралійські спеціалісти з питань нацбезпеки зазначають, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни.

Напередодні

​У селищі Бородянка на Київщині з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

“Там не було жодних військових, жодних військових інфраструктур, але орки, коли 26-27 лютого зайшли танками, в них кинули чи гранату, чи коктейль Молотова. Вони злякалися місцевих жителів, викликали авіацію, яка пролетіла цю (центральну) вулицю – і просто знищувала все”, – заявила Венедіктова в ефірі національного телемарафону.

Після дев’ятої

На 8 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів:

Маріуполь — Запоріжжя – на власному транспорті

на власному транспорті Бердянськ — Запоріжжя – на власному транспорті та автобусами

на власному транспорті та автобусами Токмак — Запоріжжя – на власному транспорті та автобусами

на власному транспорті та автобусами Енергодар — Запоріжжя – на власному транспорті

на власному транспорті Мелітополь — Запоріжжя – на власному транспорті

на власному транспорті Сєвєродонецьк — Бахмут

Лисичанськ — Бахмут

Попасна — Бахмут

Рубіжне — Бахмут

Гірське — Бахмут

6:45

З оперативної інформації Генштабу ЗСУ станом на 06.00 08.04.2022:

Триває підготовка ворога до наступу на сході України.

Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

За наявною інформацією, на території республіки біларусь здійснюється відбір так званих “добровольців” із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.

Ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у районах Брянської та Курської областей.

Окремі підрозділи зі складу 6-ї, 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів здійснюють заходи оперативного обладнання території. Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з міста Куп’янськ до міст Харків, Ізюм та Сватове. Для цього залучено підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади Західного військового округу з Ярославля.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

В тимчасово зайнятому місті Ізюм представники так званої “ДНР” виконують функції місцевої “поліції”, здійснюють незаконну перевірку документів, обшуки осіб та приміщень місцевого населення.

Підрозділи окупаційних військ зосереджують зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Продовжують ведення штурмових дій на більшості напрямків.

Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Таку діяльність зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке.

В районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мали.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, 10 одиниць броньованої та 11 – автомобільної техніки противника.

Північ

Зі звернення президента Володимира Зеленського:

“…Російські пропагандисти готують «дзеркальну відповідь» на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються показати жертви у Маріуполі так, ніби це не російські військові їх убили, а українські захисники міста.

Кожне вбивство буде розкрите. Кожен з катів буде знайдений. Усі, хто вчиняв зґвалтування чи мародерство, будуть встановлені. Відповідальність – неминуча”.

“Якби всі у світі мали хоча б десять відсотків сміливості, яку маємо ми, українці, то жодної небезпеки для міжнародного права взагалі просто не було б. Жодної небезпеки для свободи народів не було б. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію”.

Напередодні

Увечері 7 квітня латвійські дипломати відновили роботу у посольстві в Києві. Посол приєднається до них після консультацій у Ризі, повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевічс.

Раніше цього дня до Києва зі Львова повернувся посол Литви, перед тим – дипмісія Туреччини.

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Читайте про ДЕНЬ 42 ОБОРОНИ, 06.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 43 ОБОРОНИ, 07.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.